«أراد» تكشف النقاب عن «نسيج دستركت» بمشروع الجادة

الشارقة (الاتحاد) - أطلقت شركة أرادَ - المتخصصة في التطوير العقاري - «نسيج دستركت» أحدث إضافة سكنية تحتفي بالثقافة والفنون في مشروع الجادة العملاق والبالغة قيمته 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديدة، وتبدأ الأعمال الإنشائية في «نسيج دستركت» خلال الربع الثاني من عام 2021، وسيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين بحلول الربع الأول من 2023.

ويعكس اختيار اسم «نسيج» رغبة «أرادَ» في جمع المهارات الإبداعية من مختلف الثقافات ضمن نسيج واحد، ونسق متماسك لتعزيز الترابط بين مجتمع المبدعين في إمارة الشارقة، حيث يضم الحي الجديد 16 مبنى سكنياً تم تصميمها بشكلٍ عصري، ورفدها بباقة من المواقع الثقافية، إضافة إلى برنامج من الفعاليات المنتظمة التي من شأنها إتاحة المجال أمام المقيمين والزوار للتواصل، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «يمثّل إطلاق (نسيج دستركت) خطوة جديدة ضمن مسيرة إمارة الشارقة نحو تبني الثقافة والفنون، باعتبارهما أسلوب حياة بحد ذاته وفي هذا السياق نعمل على إيجاد مجتمع عصري تزدهر فيه باقة من أبرز المواهب المبتكرة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطاب الباحثين عن بيئة ثقافية أصيلة وتفاعلية».

وأضاف: «نسهم من خلال إطلاق (نسيج دستركت) بتلبية الطلب المتنامي من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يسعون وراء معايير جديدة ومبتكرة من التصاميم الحضرية المميزة ذات الجودة العالية، وذلك ضمن تجربة معيشة مثرية في قلب الجادة العنوان العصري الجديد بإمارة الشارقة».

وسيتم اليوم إطلاق مبيعات «طراز» أول مبنى سكني ضمن «نسيج دستركت»، حيث يتضمن خيارات متنوعة تشمل الاستوديوهات والشقق من غرفة وغرفتي نوم، وتتضمن مباني طراز في مجملها 128 وحدة سكنية تتمتع بإطلالات مميزة على الحدائق والأفنية المفتوحة، كما تم تجهيز جميع الشقق بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية.

من جانبه، قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي في «أرادَ»، إننا فخورون بإطلاق «نسيج دستركت» الذي يمثل مجتمعاً مبتكراً من شأنه تعزيز الجوانب الفنية والثقافية التي تشتهر بها إمارة الشارقة على مستوى المنطقة، ونحن نتطلع لتوثيق التعاون بين مواهبنا الشابة ومختلف المؤسسات المحلية والعالمية لإطلاق العديد من البرامج الثقافية والفنية التي ستثري تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.

وأضاف الخشيبي: يأتي هذا الإطلاق الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققناه في فيدا رزيدنسز الجادة والتي أطلقناها في نوفمبر الماضي عبر تعاون مشترك مع مجموعة إعمار للضيافة، وحظيت بأصداء إيجابية كبيرة لدى جمهور المشترين والمستثمرين في المنطقة.