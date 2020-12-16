ماذا تعرف عن طائرة «الاتحاد للطيران» المستدامة؟

رشا طبيلة (أبوظبي) - انطلقت اليوم أولى رحلات الطائرة المستدامة «ecoDemonstrator» بعد انضمامها إلى خدمة الرحلات التجارية في الاتحاد للطيران إلى لندن، بحسب رامي عوض الله، مدير هندسة الأسطول في الاتحاد للطيران.

وقال عوض الله لـ«الاتحاد»: إن الطائرة ستسير رحلات يومية خلال ديسمبر الجاري إلى لندن في الفترة بين 16 إلى 19، وإلى هوجي مينا في فيتنام من 20 إلى 22 كرحلة شحن، وإلى شيناي في الهند، في الـ 24 منه، وأخرى إلى باريس في الـ 25 منه.

وأوضح عوض الله: «وصلت طائرة الـecoDemonstrator إلى أبوظبي في نوفمبر الماضي، وخضعت لإجراءات وتحديثات العلامة التجارية قبل دخولها إلى الخدمة، وتحلق الطائرة ضمن أسطول الاتحاد للطيران 787 إلى وجهات عالمية مثل لندن، وباريس، وكوتشي، وميلان».

وستكون طائرة بوينج 787-10 «دريملاينر»، أحدث طائرة تنضم إلى أسطول الاتحاد من طائرات «787 دريملاينر» والمكوّن من 39 طائرة، ما يجعل الشركة واحدة من أكبر مشغلي هذا النوع المتقدم تقنياً من الطائرات في العالم.

وحول خصائص الطائرة، أوضح عوض الله: «خلال رحلات التجارب في مونتانا في جلاسكو، تم استخدام مزيج من 50-50 من وقود الطائرات المستدام ووقود الطيران، وتم تفادي انبعاث 60 طناً من ثاني أكسيد الكربون، من خلال استخدام 50% من وقود الطائرات المستدام والمستخرج من النفايات الزراعية».

وعن اختبارات الضوضاء والتعقيم التي تمت دراستها ضمن برنامج «جرينلاينر»، قال عوض الله: «قامت وكالة الفضاء الأميركية ناسا بإجراء أشمل فحص ضوضاء سمعي هوائي على مستوى قطاع الطيران. حيث تم جمع أكثر من 2 تيرابايت من البيانات. وستسمح هذه المعلومات للوكالة بتحسين قدرات التنبؤ بضوضاء الطائرات، وتصميم طائرات أقل ضجة في المستقبل». وأضاف: «تستغرق هذه البحوث وقتاً، ولكنها ستعود بالنفع على قطاع الطيران على المدى البعيد».

وذكر أن «30% من الضوضاء تنتج عن اندفاع الهواء حول مكابح الهبوط، كما أن مكابح الهبوط الأكثر هدوءاً، التي تم اختبارها مع شركة «سافران»، ستساعد في اتخاذ قرارات التصميم لتقليل الضوضاء الناجمة من مكابح الهبوط».

وأضاف: «ستعود الاختبارات المتعلقة بطائرات أقل ضجيجاً والتي تقوم بها شركة «سافران» و«ناسا» بالنفع على المسافرين والمجتمعات المحيطة».

وحول آلة التطهير بالأشعة فوق البنفسجية، قال عوض الله: «هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج الاتحاد للطيران للصحة والسلامة لضمان أعلى معايير السلامة لضيوفنا، وبما أن «الاتحاد» صاحبة الفكرة والمتبنية لها، كان بمقدورنا اقتراح التعديلات لإعادة تشكيل الآلة لتسهيل عملية الحركة وتزويد تعليقات مهمة على النسخة الثانية من الإصدار التجريبي للآلة»، موضحاً: «سنتابع اكتشاف تقنيات جديدة لتحسين إجراءات الصحة والسلامة والتي أصبحت الأولوية الأولى للاتحاد تجاه مسافريها».

وحول تعميم التقنيات الجديدة المستدامة للطائرة الجديدة على طائرات أخرى ضمن أسطول الناقلة مستقبلاً، أكد عوض الله: «ستواصل الاتحاد للطيران العمل بشكل وثيق مع «بوينج» ضمن شراكتها الاستراتيجية لاستخدام طائراتها من طراز دريملاينر 787 لاختبار آخر التقنيات في إطار برنامج جرينلاينر»، مضيفاً: «الاتحاد ملتزمة بخفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول العام 2050، وإلى النصف بحلول 2035».

يأتي إطلاق طائرة ecoDemonstrator في إطار العمليات التشغيلية بعد عام من مبادرات الاستدامة، إثر انطلاق برنامج «الاتحاد جرينلاينر» في نوفمبر 2019 خلال معرض دبي للطيران، الذي يعد شراكة استراتيجية بين الاتحاد و«بوينج» لاختبار أحدث التقنيات واستكشاف فرص «السماء الزرقاء» لتعزيز كفاءة المجال الجوي، وتقليل استخدام الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وستبدأ الشركة بتشغيل الطائرة الرائدة في رحلاتها التجارية، بعد رحلات تجريبية أجريت في الولايات المتحدة، حيث استخدمت الطائرة، بالتعاون مع «بوينج» ووكالة الفضاء الأميركية ناسا، وشركة «سافران» لأنظمة الهبوط، كطائرة تجارب لتسريع التطورات التكنولوجية بهدف جعل الطيران التجاري أكثر أماناً واستدامة. وشوهدت الطائرة مرات عدة في سماء شمال غرب أميركا مؤخراً، حيث حلّقت طائرة الدريملاينر ذات العلامة التجارية الفريدة والمجهزة بمعدات اختبار معقدة، لإجراء بحث مكثف فوق ولاية مونتانا ومن ولاية واشنطن إلى ولاية كارولينا الجنوبية.