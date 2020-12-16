مهرجان دبي للتسوق ينطلق غداً بمجموعة واسعة من التجارب لزواره

تنطلق غداً الخميس، الدورة السادسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 30 يناير 2021 لتقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يوماً، بما فيها الأسواق المميزة والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيمة.

تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأولى للمهرجان مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المميزة، إلى جانب الأجواء الاحتفالية في أنحاء مختلفة من المدينة.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة من المهرجان، وتقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

من أبرز فعاليات المهرجان هذا العام الحفل الذي سيحييه الفنانان حسين الجسمي وتامر حسني مساء غد الخميس في اليوم الأول من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، وذلك في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي علماً أن تذاكر حضور العرض نفدت بالكامل.

كما يستضيف "اتصالات ماركت او تي بي" يوم بعد غد الجمعة 18 ديسمبر حفلاً موسيقياً بحضور المغنية العالمية آن-ماري، ودي جي فرقة "كلين بانديت" لموسيقى البوب والمغنية ياسمين جرين، إلى جانب مجموعة فريدة من وجهات الأطعمة والمشروبات والأنشطة العائلية المتميزة.

وتستعد قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي لاحتضان الحفل الموسيقي العائلي "جينغل بيل روك" يوم بعد غد الجمعة 18 ديسمبر، والذي سيشهد تقديم باقة متنوعة من الأغاني المحببة لموسم الأعياد من إبداع نخبة من المواهب الفنية والموسيقية ليوفر للزوار الخيار الأمثل للاحتفال بموسم الأعياد ضمن بيئة آمنة تلتزم بقواعد التباعد الجسدي.

كما تستضيف قاعة الشيخ سعيد يوم 18 ديسمبر حفل "راب بيتس" بحضور فناني الراب العرب "A.L.A" و"جنجون". كما تحتضن "دبي أوبرا" عرض "ذا سايمون آند غارفنكل ستوري" يوم 19 ديسمبر.

ويفتح "اتصالات ماركت او تي بي" وسوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج أبوابهما أمام الضيوف من سكان دبي وزوارها والعائلات منذ لحظة افتتاح المهرجان في 17 ديسمبر فيما يحتضن "اتصالات ماركت او تي بي" في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تستمر حتى 2 يناير 2021، حيث شهدت الوجهة العديد من أعمال التجديد تحضيرا لاستضافة الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق.

من جانبه، يستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج سلسلة من الفعاليات الترفيهية للأطفال المستوحاة من عالم قصة "أليس في بلاد العجائب".

كما يقدم مهرجان دبي للتسوق هذا العام العديد من الفعاليات المباشرة والأنشطة والعروض الترويجية والخصومات في عدد من مراكز التسوق والوجهات بدبي.