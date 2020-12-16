«جلف ماركتنج» تستحوذ على عمليات «رويال سبورتنج هاوس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جلف ماركتنج جروب»، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على «رويال سبورتنج هاوس»، أحد أكبر متاجر التجزئة التي تقدم العديد من العلامات التجارية الرياضية في جنوب شرق آسيا، في خطوة تتوج مساعي الشركة لتوسيع حضورها العالمي في قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة.

وتسعى «جلف ماركتنج جروب» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج ودخول مزيد من الأسواق في جنوب شرق آسيا، بما فيها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، إضافة إلى هونغ كونغ ومصر.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركتنج جروب: «يعكس هذا الاستحواذ إنجازاً متميزاً في المسيرة التي تخوضها جلف ماركتنج جروب لإثراء التنوع في محفظتها. وفي ضوء إقبال الناس حول العالم على تبني أنماط الحياة الرياضية المفعمة بالنشاط، تأتي إضافة ’رويال سبورتنج هاوس‘ إلى شبكة متاجر جلف ماركتنج جروب لتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح لنا الوصول إلى مئات ملايين العملاء المحتملين في منطقة جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ ومصر. كما يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لنشر منهجية عملنا ورؤيتنا على مستوى العالم».

وأضاف باقر: «وعلى الرغم من أثر الجائحة على قطاع البيع بالتجزئة حول العالم، تمكنا من التغلب على التحديات بفضل قوة ومرونة استراتيجية أعمال جلف ماركتنج جروب ومضاعفة خططنا التوسعية تماشياً مع رؤيتنا وطموحاتنا الرامية لتحقيق نمو عالمي على المدى الطويل».