الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1859.60 دولار.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5 بالمئة إلى 1041.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكس إن التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام القادم من شأنها أن تبقي المعادن الصناعية مدعومة، على الرغم من أن هناك فائضاً مستمراً في الإمدادات في السنوات الأخيرة.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 24.66 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2335.07 دولار.