الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في تطوير المنظومة التكنولوجية

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنّ تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات والمبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي يمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز انفتاح الاقتصاد الإماراتي.

ولفت الفلاسي إلى أنّه يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي للاستفادة من الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات الحيوية، لا سيّما في مجال تطوير مشاريع نوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما ينعكس بصورة إيجابية على المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الفعالية التي نظمتها شركة «جوجل» مؤخراً تحت شعار «التشارك في الابتكار - منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل»، والتي شكّلت منصة حصرية لتعزيز جسور التواصل المباشر بين نخبة الخبراء، وتشجيع الحوار البنّاء والتعاون المثمر بين مجتمع التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

واستقطبت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من كبار الشخصيات وصنّاع القرار وراسمي السياسات والرواد في عالم التكنولوجيا من الدولتين، إلى جانب كوكبة من المديرين التنفيذيين في «جوجل».

واستعرض معاليه نجاح دولة الإمارات في إرساء دعائم متينة لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة على المستويين الإقليمي والدولي، ليصبح اليوم أحد القطاعات الحيوية الداعمة لمسار تنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار الفلاسي إلى أنّ مساهمة القطاع بلغت 53% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2019، بنمو ملموس مقارنةً بنحو 49% في عام 2018، مضيفاً: «نمضي قدماً في جهودنا الحثيثة في سبيل توفير السبل الضامنة لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 60% بحلول العام المقبل، التزاماً منا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باعتبارها أولوية لدفع نمو اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل».

وفي كلمته خلال الفعالية، قال مائير براند، نائب رئيس «جوجل» في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام» خطوة متقدمة لفتح آفاق هائلة أمام رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في كل من دولة الإمارات، ودولة إسرائيل.