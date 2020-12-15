«الجرافات البحرية» توافق على توحيد أعمالها مع «الإنشاءات البترولية»

أبوظبي (الاتحاد)

صوّت، أمس، مساهمو «شركة الجرافات البحرية الوطنية» في اجتماع الجمعية العمومية، بالموافقة على الصفقة الموصى بها من «صناعات» التابعة لـ«القابضة» /‏‏ADQ/‏‏ ومساهمي الأقلية في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، بتوحيد أعمال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، و«شركة الجرافات البحرية الوطنية».

وقال خليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» /‏‏ADQ/‏‏ رئيس مجلس إدارة «صناعات»: «سعدنا بموافقة مساهمي «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على عرضنا بتوحيد أعمال شركتي «الإنشاءات البترولية الوطنية» و«الجرافات البحرية الوطنية»، حيث سنعمل معاً على إنشاء واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والتشييد وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة. سيوفر تكامل الشركتين منصة متينة للاستفادة من فرص النمو المتاحة».

وستبقى «شركة الجرافات البحرية الوطنية» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية /‏‏ADX/‏‏ بعد إتمام الصفقة المتوقع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. لتصبح «المجموعة الموحدة» واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX من حيث رأس المال، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، وافق المساهمون الذين يمتلكون 88 في المائة من الأسهم والممثلون في الاجتماع على عرض مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» المقدم في 15 أغسطس 2020. وتنص البنود الرئيسة للعرض على نقل «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» إلى «شركة الجرافات البحرية الوطنية» مقابل قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ درهماً إماراتياً في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية»، ويمثل ذلك 69.70 في المائة من أسهم رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» المصدّر بعد التحويل.