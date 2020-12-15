التكنولوجيا الرقمية تساعد الشركات على تخطي تحديات «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مجموعة من الخبراء الصينيين خلال مشاركتهم، في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية للقمة، أن توظيف التكنولوجيا الرقمية في ربط العمليات العالمية، واستخدام المنصات الرقمية والمنتجات المعيارية لتسهيل عمليات التسليم، لعبت دوراً مهماً للغاية في الحفاظ على سير العمليات الصناعية حول العالم خلال فترة وباء كورونا.

وقال هؤلاء خلال جلسة افتراضية، عقدت ضمن جلسات القمة العالمية للصناعة والتصنيع تحت عنوان: «مواجهة وباء كورونا: تعزيز دور الصين في سلاسل التصنيع والتوريد العالمية»: إن وباء كورونا دفع العديد من الدول للتفكير في إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي تسبب بضغوط كبيرة على القطاع الصناعي الصيني.

وترى شياولي تشاو، رئيسة مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في شنغهاي، أن المصنعين الصينيين تمكنوا من الاستجابة بسرعة لهذه الظروف الطارئة وقللوا من المخاطر التي يواجهها القطاع، وذلك من خلال قيامهم بتعديلات سريعة على أساليب إداراتهم والاستفادة من توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تحليل البيانات، وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، والذكاء الاصطناعي، والإنتاج الآلي، ما ساهم في إعادة سلاسل القيمة الصناعية إلى مسارها الصحيح واستئناف الإنتاج بشكل مبكر.

وبدوره، صرح كويزونغ ليو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، ونائب الرئيس وكبير مسؤولي الامتثال بشركة شنغهاي زينهاو للصناعات الثقيلة، أن شركته اعتمدت ثلاث خطوات لمواجهة الأزمة تضمنت تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة للحفاظ على سلامة الموظفين؛ واتخاذ تدابير لاستئناف الإنتاج في ظل ظروف آمنة؛ والاستفادة من التشغيل والتحكم عن بعد أثناء انتشار الوباء.

ومن جهتها، أشارت «هاجين تشي»، نائبة رئيس شركة هاير كوزموبلات لتقنيات إنترنت الأشياء البيئية، إلى أن شركتها بذلت جهوداً كبيرة خلال النصف الأول من العام 2020 للحفاظ على سير العمليات في الشركة.

ومن جانبه، أشار دانيال زانغ، المدير التنفيذي ومدير المسؤولية الاجتماعية لمجموعة «برود» والمدير العام لشركة «برود كور ديجيتال تيكنولوجي»، إلى أن شركته طورت معقمات هواء جديدة، وابتكرت مفهوم المستشفى المعياري، ونجحت في تسليم مستشفيين نموذجيين، مع أجنحة عزل ذات ضغط سلبي لمرضى كورونا، في جمهورية كوريا خلال بضعة أشهر فقط بعد ظهور الوباء.

واختتم الخبراء الجلسة بالحديث عن استدامة سلاسل القيمة الصينية، حيث قال زانع:«إن القطاع الصناعي الصيني يبتكر مع العالم ومن أجله». وبدوره أضاف تشي:«يمكن للرقمنة أن تجعل الشركات أكثر قدرة على التعامل مع التغيرات. وبمجرد قيام الشركات بتوظيف التقنيات الرقمية في أعمالها، يمكن للمنصات الرقمية أن تساعدها في تطوير أعمالها بشكل كبير من خلال تعزيز إنتاجها، وتعزيز الطلب على منتجاتها».

ومن جهته قال ليو:«يتمثل أحد المفاهيم التي تلتزم بها شركة «زد بي إم سي» في أن الابتكار يمهد الطريق للمستقبل، لذلك فنحن بحاجة إلى المثابرة والابتكار كمفتاح للنجاح المستقبلي.»