«اتصالات» تنضم إلى برنامج «الحلول السحابية»

أعلنت «اتصالات»، أمس، انضمامها لبرنامج خدمات التوصيل Direct Connect التابع لأمازون ويب سيرفيسز، في خطوة تهدف إلى توفير الاتصال السريع والآمن والخاص مع الخدمات السحابية للشركة. وتتيح هذه الشراكة لعملاء «اتصالات» استخدام الحلول السحابية لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» عبر الاتصال المباشر والآمن، وتزويدهم بمختلف الخيارات تماشياً مع استراتيجية «اتصالات» الرامية لتبني الخدمات السحابية المتنوعة.

وبصفتها شريك استشارات لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»، تعمل «اتصالات» على دعم العملاء الراغبين باستخدام الخدمات السحابية لها للاستفادة من شبكات «اتصالات» المتطورة وما تتميز به من زمن استجابة منخفض، والثبات في الأداء، والحماية الإلكترونية للعملاء، مما يوفر لهم مستويات متقدمة من الخدمات الرقمي.

وفي هذا السياق، أفاد سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»: «أصبحت (اتصالات) من خلال الشراكة مع (أمازون ويب سيرفيسز) شريك الاتصال الأول في دولة الإمارات، ما يتيح تقديم مستوى متطور من خدمات الاتصال السحابي لعملائنا. وبفضل تضافر الجهود بين خبرات (اتصالات) والخدمات المبتكرة التي تقدمها (أمازون ويب سيرفيسز)، أصبح بإمكان العملاء الانتقال إلى بيئة سحابية تتصف بالمرونة»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام «اتصالات» باستراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، ودعم العملاء أثناء رحلة التحول الرقمي.

وقال زوبين تشاجبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للقطاع العام في شركة «أمازون ويب سيرفيسز»: «انضمام «اتصالات» إلى برنامج خدمات التوصيل Direct Connect التابع لأمازون ويب سيرفيسز، سيسهم في إتاحة الفرصة أمام الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات الراغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر ترقية تطبيقاتها الحيوية بشكلٍ أسرع ودمجها في أمازون ويب سيرفيسز. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع «اتصالات» لتوفير حلول تؤدي إلى الانتقال السريع والآمن للحلول السحابية.

وتقدم «أمازون ويب سيرفيسز» حلولاً سحابية مرنة، وقابلة للتوسع، ومجدية من حيث التكلفة، إلى مجموعة من العملاء تمتد من الشركات الناشئة إلى المؤسسات العالمية. وأنشأت «أمازون ويب سيرفيسز» برنامج AWS Service Delivery، بهدف تأمين الانتقال السلس إلى الحلول السحابية، ومساعدة العملاء على إيجاد الشركاء من ذوي الخبرات المتخصّصة.



