الإمارات رابع أفضل المراكز المالية الإسلامية عالمياً

المنامة (الاتحاد) - حلت دولة الإمارات في المركز الرابع، وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI)، من بين 135 دولة شملها المؤشر.

وأقر التقرير بجهود الإمارات في مجال الحوكمة، وسلط الضوء على اللوائح المصرفية والتكافل والصكوك التي تم تقديمها في العام 2019، بالإضافة إلى الإطار القانوني العالمي الموحد للتمويل الإسلامي، الذي تم إطلاقه في مايو الماضي، كما تم الاعتراف بدولة الإمارات كأفضل تمويل إسلامي.

ومؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزء من تقرير تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن مزود المعلومات «ريفينتيف» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وهو يوفر تصنيفاً سنوياً لكل دولة في مجال صناعة التمويل الإسلامية، ويرصد النقاط عبر خمس مجالات تشمل التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والوعي.