«مبادلة» تعتزم الاستثمار في مجال التدفئة المستدامة في هولندا

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار الاستراتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نيتها الاستحواذ على حصة كبيرة في الأداة الاستثمارية «دوروثيا» (Dorothea) التابعة لشركة «أسبر لإدارة الاستثمارات» (Asper).

وتهدف هذه الأداة الاستثمارية لتخصيص أكثر من 2.1 مليار درهم إماراتي (500 مليون يورو) لبناء شبكات تدفئة مركزية في مختلف أنحاء هولندا.

وتعد شركة «أسبر» من أبرز شركات إدارة الاستثمارات الأوروبية المستقلة، المتخصصة في مجال الأصول العقارية المستدامة، حيث تدير وسائل استثمارية تدعم الانتقال السريع نحو مصادر نظيفة ومستدامة في قطاع الطاقة.

ويُتوقع أن تساهم شبكة تدفئة «دوروثيا» في توفير مليوني جيجا جول من التدفئة المستدامة، بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، تتنوع بين الحرارة الجوفية، والحرارة المتبقية، والكتل الحيوية المستدامة المتوفرة محلياً.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود هولندا لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من 7% حالياً إلى 100% بحلول 2050.

ولتحقيق هذه الأهداف ستنتقل 7 ملايين أسرة في هولندا إلى استخدام حلول التدفئة الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: «يشكل هذا الاستثمار فرصة جذابة بالنسبة لنا، إذ إن شبكات التدفئة تدعم تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة، إضافة إلى أنها من أكثر الأصول استقراراً، وتضمن تدفقاً نقدياً يسهل التنبؤ به مع تحقيق عائدات ثابتة. تمتلك «مبادلة» و«أسبر» سجلاً حافلاً من الاستثمارات الناجحة في مجال خدمات مرافق الطاقة العامة، ونحن ننظر بتفاؤل للدور الذي ستلعبه «دوروثيا» في عملية الانتقال نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية في القارة الأوروبية».



