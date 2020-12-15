صندوق النقد العربي يصدر دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة

أصدر صندوق النقد العربي، «دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة» الذي يحتوي على /13/ فصلاً تغطي كافة مصطلحات التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى فصل حول المصطلحات العامة.

جاء إصدار الدليل، في ضوء النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، الأمر الذي يبرز أهمية توعية الجمهور العربي بمصطلحات التقنيات المالية الحديثة والثقافة المالية الرقمية، حيث ينعكس نشر التوعية بصناعة التقنيات المالية الحديثة في فهم اتجاهات ومستقبل الخدمات المالية والمصرفية.

يهدف الدليل المعد بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى أن يكون بوابة للتعرف على المصطلحات المستخدمة في مُختلف جوانب التقنيات المالية الحديثة، سواءً من حيث نماذج الأعمال والأنشطة، أو التقنيات المُستخدمة، أو السياسات والأطر التنظيمية والرقابية، أو حتى الأطر المؤسسية، من خلال فصول اشتملت: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتقنية قواعد البيانات المتسلسلة، والحوسبة السحابية، والتشـفير، وأمن الفضاء الإلكتروني، وحمـاية البيـانات، والهوية الرقمية، وتقنية السجلات اللامركزية، ومصطلحات عامة /متداخلة في الصناعة/، والتأمين باستخدام التقنيات الحديثة، والعمليات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات، والعقود الذكية، والترميز.

وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن إصدار الدليل يأتي للتأكيد على أهمية الارتقاء بالوعي والثقافة حول صناعة التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في تعزيز فهم نماذج الأعمال الرقمية في القطاع المالي وتعزيز كفاءة الوصول للخدمات المالية الرقمية الرسمية في دولنا العربية.. مؤكداً على الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضايا التقنيات المالية الحديثة والدور البارز الذي تقوم به كآلية للتحول الرقمي في الدول العربية.



