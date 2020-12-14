إنجاز 75% من مشروع «ريم مول» بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

اكتملت أعمال بناء نحو 75% من مشروع «ريم مول»، الذي يجري تطويره في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة 1.2 مليار دولار «4.41 مليار درهم»، حيث يتوقع إنجاز المول خلال النصف الثاني من العام المقبل، ليكون أحد أهم الوجهات الحيوية للتسوق والترفيه والأعمال بالإمارة.

وأكد جايمس دانكن، الرئيس التنفيذي لـ «ريم مول» لـ «الاتحاد» استمرار أعمال البناء والتشييد بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وسيوفر المول، الذي تتولى تطويره شركة الفروانية للتطوير العقاري، نحو 200 ألف متر مربع كمساحة قابلة للتأجير، من أصل 600 ألف متر مربع، وسيضمّ 450 متجراً لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى 61 مطعماً وردهتي طعام ومتاجر متعددة الأقسام، وواحد من أكبر محال الهايبرماركت في المنطقة، إلى جانب مرافق ترفيهية وتعليمية فريدة موجهة للعائلات، بما في ذلك أكبر حديقة ثلجية داخلية في العالم. كذلك، سيضم المول طابقاً سفلياً للخدمات اللوجستية يشمل 60 رصيفاً للتحميل.

وسيوفّر ريم مول موقف للسيارات يتألف من ستة طوابق تتسع لـ 6800 سيارة، ويتميز بأنظمة التوجيه والملاحة المتطورة التي ترتبط بالنظام الرقمي الخاص بالمول، وبتطبيق الهاتف المحمول المتكامل.

وأكد دانكن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها إمارة أبوظبي خلال جائحة «كورونا»، والتي راعت سلامة العنصر البشري مع الحرص على تسيير الأعمال بما يتماشى مع القوانين والضوابط المحددة، ما أسهم في استمرارية عمليات البناء والتشييد للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

ويكتسب التصميم الداخلي في ريم مول طابعاً فريداً ومميزاً، حيث تم استيحاؤه من البيئة الطبيعية الغنية التي تمتاز بها إمارة أبوظبي، وينقسم المركز التجاري إلى ثلاث مناطق متميزة لكل منها شكل وأسلوب فريد. وعينت شركة الفروانية للتطوير العقاري، «تحالف إيتينيرا غنتوت» كمقاول رئيس للمشروع، ما يجعل المشروع نموذجا للشراكة القوية بين الإمارات وإيطاليا، حيث تعد «إيتينيرا»، إحدى أكبر شركات الإنشاءات في إيطاليا، كما تتميز شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة بخبرة واسعة بالإمارات.

وأكد دانكن أن ريم مول يتميز باعتماده منهجية تركّز على إدخال تغييرات من شأنها أن تجعله أول مركز تسوق ذكي في العالم مزود بالكامل بالتكنولوجيات الرقمية، حيث سيشكل جمع البيانات وتحليلها محور هذا التحول.

ويرتكز مفهوم ريم مول على 3 دعائم رئيسة، أولها التجارة الإلكترونية المدعومة بمركز الخدمات اللوجيستية في المول، أما الدعامة الثانية فتتمثل بالتطبيق المتكامل، حيث تجتمع منظومة ريم مول بأكملها في تطبيق واحد يتميز بنقاط اتصال، ويعدّ برنامج علم البيانات الدعامة الثالثة التي يرتكز عليها ريم مول، حيث يتيح له تقييم البيانات وتشاركها مع التاجر.

وحصل ريم مول على تصنيف «استدامة» بدرجة اللؤلؤ 2 من المجلس تقديراً للتطوير المسؤول للمشروع الذي يعتمد على أربع ركائز رئيسة للاستدامة وهي الركيزة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يتبني ريم مول أعلى مستويات بروتوكولات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ألعاب المدينة الثلجية

أكد جايمس دانكن الرئيس التنفيذي، وصول المجموعة الأولى من ألعاب المدينة الثلجية «سنو أبوظبي» Snow Abu Dhabi، التي يجري إنشاؤها ضمن مرافق مشروع «ريم مول»، إلى موقع المشروع، موضحاً أنها ستكون أكبر حديقة ثلجية مغطاة في العالم، إذ تتضمن 15 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع.

وتمتد الحديقة الثلجية على مساحة 11600 متر مربع مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة، حيث سيستمتع الزوار في كل منطقة بباقة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية محببة.