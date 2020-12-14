تزويد طائرتي «بوينج بيزنس جت» بأعلى سرعة إنترنت في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

طورت شركة «رويال جت» لخدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات، طائرتين من طراز «بوينج بيزنس جت» مزودتين باتصال إنترنت عالي السرعة بنظام «كيه إيه باند»، لتنضما إلى جيل «بوينج بيزنس جت» المُجهز بأعلى سرعة إنترنت متوافرة في السوق. وللحصول على منظومة الاتصال وبرنامج التشغيل، استعانت «رويال جيت»، ومقرها أبوظبي، بشركة «هانيويل» التكنولوجية المُدرجة على قائمة مجلة «فورتشين» لأفضل 100 شركة تقدم حلولاً في مجال الصناعة.

وقال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال جت»، إن «وجود أحدث تقنيات النطاق الترددي (كيه إيه باند) على متن أربع طائرات فريدة من نوعها دليل على مكانتنا العالمية في مجال الطيران الخاص الفاخر».