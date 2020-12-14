«دبي لصناعات الطيران» تسلم أولى طائرات «ماكس 8»

دبي (الاتحاد)

سلمت «دبي لصناعة الطيران»، أمس، أول طائرة من بين 18 طائرة من طراز «بوينج 737 ماكس 8» إلى شركة «أميركان إيرلاينز»، في إطار اتفاق شراء وتأجير تم توقيعه مع شركة الطيران الأميركية في الربع الثالث من هذا العام. ومن المقرر تسليم الطائرات الباقية خلال الأشهر المقبلة.

إلى ذلك، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نساهم في توفير حلول مفيدة لشركة «أميركان إيرلاينز» التي تعد من عملائنا القدامى، وتسرنا عودة طراز بوينج 737 ماكس إلى الخدمة»، مضيفاً: أن «الاستثمار في هذه الطائرات المتقدمة تقنياً والموفرة للوقود يتماشى مع الالتزام بالاستدامة البيئية».

وذكر: «تتمتع طائرات بوينج 737 ماكس بكفاءة ممتازة في الوقود وانخفاض الانبعاثات وقلة الضجيج، ما يؤكد التزام شركتنا بنقل أسطولها إلى أصول تقنية أحدث وخفض الأثر البيئي لأعمالنا، ودعم طموحات عملائنا لأن يصبحوا مشغلين أكثر استدامة»، لافتاً إلى أن أسطول الشركة الذي تديره أو تملكه يتضمن 22 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8.

من جهتها، قالت ميجان مونتانا، نائب رئيس ورئيس الخزانة في شركة «أميركان إيرلاينز»: «واثقون بقدرة شركة دبي لصناعة الطيران على توفير حلول للشراء والاستئجار لهذه الطائرات الـ18. كما أن نجاحها في تسهيل اتفاقية من هذا النوع في بيئة الأعمال الحالية شاهد على سمعتها المرموقة وثقتها بشركة «أميركان إيلاينز». ونحن نتطلع إلى شراكة ثنائية ناجحة ومستمرة».