الأسهم القيادية تصعد بمؤشرات الأسواق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، ارتفاعها، مدعومة بانتعاش الأسهم القيادية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بقيمة 460 مليون درهم، بعد أن سجلت أمس 346.6 مليار درهم، مقابل الجلسة الماضية عند 346.2 مليار درهم.

فيما خسرت أسهم أبوظبي قيمة 3.1 مليار درهم، بعد أن بلغت أمس 741.7 مليار درهم، مقابل الجلسة الماضية بقيمة 744.8 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.34% ليغلق عند مستوى 2555 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 325.5 مليون سهم، بقيمة سيولة 276.9 مليون درهم. وارتفع سهم إعمار العقارية بنحو 1.11%، وأرامكس 2.58%، ودبي للاستثمار 2.12%، ودبي الوطني 0.92%. كما واصل سوق أبوظبي قفزته إلى أعلى مستوى في 10 أشهر منذ فبراير الماضي عند دخوله مستويات 5000 نقطة، ليمحو خسائر جائحة كورونا.

وصعد سوق أبوظبي المالي بنحو 0.26%، إلى مستوى 5154 نقطة عبر تداول 189.8 مليون سهم، بقيمة 506.8 مليون درهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم أبوظبي لبناء السفن 10.87%، وإشراق 5.88%، ومنازل 3.06%. كما صعد سهم أريد 7.68%، والجرافات البحرية 5.08%، وأدنوك للتوزيع 2.53%. كما صعد سهم دانة غاز 1.23%، وأبوظبي التجاري 0.48%، وأبوظبي الأول 0.45%، واتصالات 0.23%.

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