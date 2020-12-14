«كهرباء دبي» تنظم أسبوع الصحة والسلامة الخارجي

دبي (الاتحاد)

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي أسبوع الصحة والسلامة الخارجي الثالث عشر 2020 لرفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول أبرز معايير الصحة والسلامة، وأهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الفعاليات مسابقات توعية تتيح للمشاركين الفوز بجوائز قيّمة، وتعريف الجمهور على إجراءات السلامة بالمنازل في حالات الطوارئ مثل الحريق وتسرب المياه. ويؤكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بغرس وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وتشجيع سكان إمارة دبي على اتباع أنماط الحياة الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية، ودعم جهود حكومة دبي الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا.

وأضاف معاليه: «تحرص الهيئة على تنظيم أسبوع الصحة والسلامة السنوي للجمهور انطلاقاً من حرصها على نشر أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصحة والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، للإسهام في تحقيق صحة وسعادة المجتمع، انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وغايات خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة. وخلال هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بأكمله لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تكثف الهيئة جهودها لدعم الجهود الوطنية ونشر الرسائل الصحية للتوعية بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته، لضمان مستقبل صحي وآمن وأكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».