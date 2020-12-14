سوق أبوظبي: إيقاف خدمة «الدخول الذكي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إيقاف التعامل مع خدمة «الدخول الذكي»، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق لـ 31 ديسمبر 2020، بحسب تعميم صادر أمس عن السوق.

ودعا السوق المستثمرين لتحديث آلية الدخول من حساب «الدخول الذكي» إلى حساب «الهوية الرقمية» قبل التاريخ المذكور.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات أكدت في شهر أكتوبر الماضي، وقف العمل بخدمة الدخول الذكي إلى كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2020، واستبدالها بالهوية الرقمية، منوهة إلى ضرورة قيام جميع الأفراد والمؤسسات بترقية حساباتهم في الهوية الرقمية قبل انتهاء المهلة المحددة، لإنجاز جميع معاملاتهم الحكومية «أونلاين».

يشار إلى أن تطبيق الهوية الرقمية تم إطلاقه في معرض جيتكس للتقنية 2018، وهو مشروع مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية.

وتعتبر الهوية الرقمية هي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.