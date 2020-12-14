«أبوظبي الأول» يوفر حلولاً وبطاقات دفع افتراضية للشركات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن شراكة مع شركة «فيزا» العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، لإطلاق حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملاء البنك من الشركات.

وأطلق البنك «حساب السفر المركزي»، الذي صمم ليمكن الشركات من إدارة مدفوعات السفر مركزياً، من خلال دمج بيانات السفر ومطابقتها مع البيانات المالية للمعاملات، ما سيمكن الشركات من تتبع وإدارة نفقات السفر لديها، ويتيح لها إصدار تقارير مفصلة بالوفورات المحققة.

كما طرح البنك أول بطاقات دفع افتراضية من «فيزا» للشركات في دولة الإمارات، تعمل بنظام فيزا لأتمتة المدفوعات (VPA)، وتهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه عمليات الدفع الخاصة بأعمال الشركات الموجهة للشركات، فقد تم تصميم هذا الحل لإجراء التعاملات والتحويلات المالية الإلكترونية باستخدام بطاقات الدفع الافتراضية إلى الموردين، مقدماً للشركات مزايا منها توفير الوقت والحد من التكاليف، وتحسين التدفق النقدي، ومستويات أمان أعلى ضد عمليات الاحتيال.وقال رامانا كومار، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «هذه الحزمة من الحلول تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للشركات، وتعزيز المزايا الأمنية المرتبطة بهذه العمليات».