تسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» في دبي

دبي (الاتحاد) - يتعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» مع شركة «هوت ديسك» لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» التي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي، لاستخدام تطبيق Hotdesk الذي يوفر مساحات عمل مرنة لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني في إمارة دبي.

ويأتي التعاون المشترك بهدف دعم مفهوم «العمل من أي مكان»، حيث سيقوم فريق عمل شركة «هوت ديسك» بتقديم الحلول المرنة والخبرات الفنية لحاملي رخصة تاجر في النواحي المختلفة، سواء التسويقية والإدارية والتنظيمية، والتنسيق بين أصحاب المشاريع بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة إلى الحصول على خصومات حصرية عند الحجز من شركة «هوت ديسك»، واستخدام الكود DED10، ويسري هذا العرض حتى 31 يناير 2021.

وأوضح أحمد الشاعر، مدير أول بإدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن هذا التعاون سيساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، حيث يقوم فريق رخصة تاجر في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع الناشئة لتلعب دورا مهما في نمو اقتصاد الوطن المستدام.

ومن جانبه، قال محمد خالد الرئيس التنفيذي لشركة «هوت ديسك» أهمية هذا التعاون مع اقتصادية دبي في مجال دعم أصحاب المشاريع الناشئة المتميزة وتمكين الأفراد الطموحين من إنجاز إشغالهم العملية بسهولة من خلال توفير مساحات عمل مرنة من أي مكان، وفي تطبيق واحد Hotdesk، منوهاً بأن جميع مساحات العمل المدرجة في التطبيق مرخصة، وتتوافق مع احتياطات السلامة المنصوص عليها من حكومة دبي.