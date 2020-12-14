إطلاق «عروض الشارقة للتسوق» الخميس المقبل

الشارقة (وام) - تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة يوم الخميس المقبل، النسخة الثانية من الحملة التسويقية والترويجية «عروض الشارقة للتسوق» تحت شعار «العودة إلى التسوق»، وتستمر حتى 13 من فبراير القادم.

وتهدف الحملة الأكبر من نوعها هذا العام إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز حركة المبيعات والأسواق، وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في كافة مدن إمارة الشارقة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة أمس بمقرها برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية والداعمة للعروض من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ وممثلي مراكز التسوق المشاركة في الحملة.

وأكد إبراهيم راشد الجروان أن تنظيم هذا الحدث الاستثنائي يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إطلاق المبادرات المبتكرة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاعات التجزئة لاسيما أن الحملة تتزامن مع العديد من الفعاليات التسويقية والترويجية في دولة الإمارات، ما يشكل زخماً إضافياً لمرحلة الانتعاش التي بدأ يشهدها قطاع التجزئة في الدولة، لاسيما بعد تأثره بتداعيات جائحة «كوفيد- 19».