فولكس فاجن تخفض الإنتاج بسبب كورونا



أعلنت مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية لصناعة السيارات أنها ستبدأ في خفض إنتاجها مع بدء دورة العمل الليلية، اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أن هذا الخفض سيشمل مصنعها في فولفسبورج، بالإضافة إلى قطاعات توريد في مصنع براونشفايج.

ويأتي قرار الشركة على خلفية وقف إنتاج مورد ألماني بسبب تفشي إصابات كورونا بين عامليه.

ووفقاً للشركة، اتفقت إدارة الشركة ومجلس شؤون العاملين على تسجيل الموظفين الذين سيشملهم القرار في نظام الدوام الجزئي الذي يسمح بتلقي تعويضات من الدولة لرواتب الموظفين. ولم توضح الشركة عدد الموظفين الذين سيشملهم القرار.

وذكرت مصادر من الشركة أن إنتاج سيارات «الجولف» سيتأثر بشكل خاص في فولفسبورج ومصنع إمدن، ما قد يعني أن يشمل القرار آلاف الموظفين. ويختص المورد الذي تسبب في خفض الإنتاج بفولكس فاجن بتوريد مواد أو مكونات رغوية للمقاعد.



