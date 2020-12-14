أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 67 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 50.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 62 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 47.19 دولار للبرميل.



وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، مما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.

وتعززت كذلك الأسواق المالية اليوم بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.