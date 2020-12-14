الذهب يهبط مع بدء استخدام لقاح كورونا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3 بالمئة إلى 1833.21 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة أيضاً لتسجل 1838.10 دولار.

بدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.

لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعداً للتوصل إلى حل وسط.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة مسجلاً 1016.57 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2325.65 دولار للأوقية.