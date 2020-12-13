جونسون: فشل مفاوضات بريكست «الأكثر ترجيحاً»

لندن (أ ف ب، رويترز)

نبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إلى أن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو «الأكثر ترجيحا»، رغم قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما.

وقال زعيم حزب المحافظين للتلفزيون البريطاني: «علي أن أكرر أن الأمر الأكثر ترجيحا الآن هو بالتأكيد أن علينا الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية» في يناير.

وتواجه لندن وبروكسل قرارا حاسما بشأن اتفاق تجاري بعد توتر ومأزق على مدى أسبوع جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بلا اتفاق» في 31 ديسمبر يبدو أمرا أكثر ترجيحا.

وأمام المفاوضين القليل من الوقت للخروج من مأزق بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن دخول بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون تعريفة جمركية، على الرغم من أن المحادثات قد تستمر إذا لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي.

ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص، ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا تبعات كوفيد-19.

محادثات صعبة

وقال بوريس جونسون ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة: إن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي «عدم التوصل إلى اتفاق».

والتقى المفاوضون في بروكسل أمس الأول، وقال مصدر بالحكومة البريطانية إنهم يواصلون العمل طوال الليل. لكن المحادثات كانت صعبة للغاية و«في ظل الوضع الحالي يظل العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول».

وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير، لكنها ستظل عضوا غير رسمي حتى 31 ديسمبر وهي نهاية فترة انتقالية ظلت خلالها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

تحضيرات مكثفة

وأضاف جونسون: بالرغم من أن الخروج من دون اتفاق ليس الخيار الذي تفضله لندن، إلا «أننا قمنا بتحضيرات مكثفة» لهذا الاحتمال، مكرراً اقتناعه بأنه مع اتفاق أو بدونه «ومهما حصل، فستكون المملكة المتحدة بخير».

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي، والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي بها في مجال المنافسة مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.

وقال جونسون أيضاً: «أخشى أننا لا نزال متباعدين في مواقفنا بالنسبة إلى النقاط الأساسية، لكن حيث هناك حياة، هناك أمل»، مضيفاً «ينتظر الناس أن نبذل جهداً إضافياً».

وتابع: «نواصل المحاولة ونبذل ما في وسعنا وسنكون خلاقين قدر الإمكان».

المخزون السلعي

إلى ذلك، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن وزراء بريطانيين نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.

وذكرت الصحيفة أن من المقرر أن يتولى جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأنه سيرأس لجنة خاصة للاستعداد لهذا الأمر.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.