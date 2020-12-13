«طيران الإمارات» تسير «A380» إلى البحرين

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل إحدى طائراتها الإيرباص A380 إلى البحرين لمرة واحدة يوم 15 ديسمبر الجاري، لتلبية الطلب الكبير على السفر في اليوم الوطني الـ49 للمملكة.

وتخدم طيران الإمارات رحلتيها «ئي كيه 839/‏ 840» بطائرة A380 وتغادر الرحلة يوم 15 ديسمبر مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 عصراً، وتصل إلى البحرين في الساعة 4:25 عصراً، أما رحلة العودة فتقلع من مطار البحرين الدولي في الساعة 5:45 مساء، وتصل إلى دبي في الساعة 8 مساء.

ويتوفر أمام عملاء طيران الإمارات من البحرين خيار إجراء اختبار «كوفيد-19» - PCR - مجاناً عند وصولهم إلى دبي، أو إجراء الفحص مسبقاً قبل 96 ساعة من مغادرتهم البحرين، ما يجعل الأمر أكثر ملاءمة لمن يعتزمون مباشرة الاستمتاع بعطلاتهم.

ولا يحتاج القادمون من البحرين وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان إلى إجراء فحص «PCR» مسبق، حيث يتوفر لهم الفحص مجاناً عند وصولهم في مطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات احتفلت هذا العام بمرور 20 سنة على إطلاق خدمتها إلى البحرين، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 6 ملايين مسافر بين البحرين ودبي، وتشغل الناقلة حالياً رحلتين يومياً إلى المملكة.