«غرفة أبوظبي» تعزز التعاون الاقتصادي مع كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي، مع جاسولان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات بجمهورية كازاخستان، برفقة ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد المهيري حرص «غرفة أبوظبي» على تنمية مجالات التعاون المشترك، وتقديم الدعم للشركات الكازاخية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي.

ولفت إلى المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، التي من شأنها تعزيز حجم العلاقات التجارية بينهما، بما يعكس حجم إمكاناتهما الاقتصادية، خاصة أن إمارة أبوظبي تعتبر إحدى أهم الوجهات الاقتصادية الجاذبة للأموال والاستثمارات على مستوى العالم.

من جانبه، لفت مادييف إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة التي يمكن أن توفرها جمهورية كازاخستان للمستثمرين الإماراتيين في مجالات عدة.