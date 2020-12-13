«الأعلى للطاقة» يبحث التنقل الأخضر في دبي

دبي (الاتحاد)

ناقش اجتماع عقده المجلس الأعلى للطاقة في دبي‏‭ ‬عبر «‬الإنترنت»، ‬مع ‬‬مجلس ‬صناعات ‬الطاقة ‬النظيفة، مستقبل التنقل الأخضر، وبحث المشاركون برئاسة ‬أحمد ‬بطي ‬المحيربي، ‬الأمين ‬العام ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي، وناصر ‬السعيدي، ‬رئيس ‬مجلس ‬صناعات ‬الطاقة ‬النظيفة، أفكاراً وخططاً حوله، وحددوا مجالات تعاون مستقبلي، من المتوقع أن تعود بالفائدة على جميع المعنيين في القطاع، بما في ذلك مالكو السيارات الخضراء، سواء الهجينة أو الكهربائية.

ووفق التوجيه الجديد، يتعين على الجهات الحكومية في دبي رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من المركبات إلى 10% على الأقل حتى نهاية عام 2024، على أن تصل هذه النسبة إلى 20% من بداية 2025 وحتى نهاية 2029، و30% من بداية عام 2030.