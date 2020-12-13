اتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل

دبي (الاتحاد)

وقعت وكالتا ائتمان الصادرات في دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية وفرص ائتمان الصادرات بين البلدين.

تحالف استراتيجي

واتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات، التبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة، تقديم الدعم الفني المشترك والتدريب، وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد، فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسة في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والألمنيوم، والحديد، والكابلات، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا.

دعم الشركات

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات في دولة الإمارات وإسرائيل نقلة نوعية نحو السلام المستدام. ويعد هذا التعاون بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما أننا على ثقة أنه سيلعب دوراً رئيساً في مجال تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في البلدين».

من جانبه، قال نيسيم بن إلى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية: «هذا التحالف الاستراتيجي يسهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات، والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل».

حلول مبتكرة

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في مجالات تشمل: تقوية العلاقات التجارية، وبحث الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث، والاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري، وإدارة المخاطر، وتقييم مخاطر الدول، وإجراءات المطالبة بالدفع، وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى مجالات تعاون أخرى.

ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، لأنها تتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.