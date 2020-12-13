مليارا درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة في قيمته السوقية أمس تجاوزت 2.13 مليار درهم، بعد أن بلغت 744.79 مليار درهم، مقابل الجلسة الماضية بقيمة 742.66 مليار درهم، فيما استقرار سوق دبي.

وواصل سوق أبوظبي قفزته إلى أعلى مستوى في 10 أشهر منذ فبراير الماضي عند دخوله مستويات 5000 نقطة، ليمحو خسائر جائحة كورونا.

وصعد سوق أبوظبي المالي بنحو 0.61%، إلى مستوى 5140.57 نقطة عبر تداول 124.45 مليون سهم، بقيمة 352.24 مليون درهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم أبوظبي لبناء السفن 10.87%، وإشراق 5.88%، ومنازل 3.06%.

كما صعد سهم دانة غاز بنسبة 1.52%، وأبوظبي الأول 1.36%، والدار العقارية 0.93%، والجرافات البحرية 0.85%، وأبوظبي التجاري 0.48%.

ووصل رأس المال السوقي لأسهم الإمارات 1.091 تريليون درهم، مقابل نحو 1.088 تريليون درهم الخميس الماضي، بمكاسب قدرها 2.19 مليار درهم.

وعند إقفال الجلسة، استقر سوق دبي المالي عند مستوى 2546 نقطة، بعد ربحية دامت للجلسة السادسة على التوالي.

وصعدت القيمة السوقية لأسهم دبي بقيمة 60 مليون درهم، بعد أن سجلت 346.21 مليار درهم، مقابل الخميس الماضي عند 346.15 مليار درهم.

وجرت تعاملات بحجم 301 مليون سهم، بقيمة سيولة 206.22 مليون درهم مع ختام التداول.

وتراجع سهم الاتحاد العقارية 1.61%، في حين ارتفع سهم دبي الإسلامي 0.42%، وسهم إعمار العقارية 0.27%.