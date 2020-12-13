«مصارف الإمارات» يستعرض إنجازات لجانه الفنية ويقر خطته السنوية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد مصارف الإمارات آخر اجتماع افتراضي لمجلسه الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لهذا العام، مستعرضاً الإنجازات التي حققتها اللجان الفنية المتخصصة الـ 26 التابعة للاتحاد، وتوجهات الاتحاد للعام 2021 والمشاريع والمبادرات التي يعتزم إطلاقها، بما في ذلك الاعتماد الأوسع لمحفظة الإمارات الرقمية (KLIP).

إلى ذلك، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «على الرغم من تأثير كوفيد-19، فقد كان العام 2020 عاماً مثمراً وناجحاً للاتحاد ولأعضائه، وقد استعرضنا في هذا الاجتماع عمل لجاننا المتخصصة الـ26، ووافقنا على خطة العمل المقترحة للعام المقبل»، مؤكدا الدور الجوهري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في التوجيه والدعم والتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات وأعضائه، لضمان صحة ومتانة النظام المصرفي الإماراتي على المدى الطويل.