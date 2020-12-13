إشادة عالمية بأداء غرفة التجارة الدولية-الإمارات

دبي (الاتحاد)

أشادت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بغرفة «التجارة الدولية-الإمارات» معتبرة أن الإمارات والنمسا هما الدولتان الأفضل عالميا، من حيث تقديم خدمات الدعم والمساعدة الفنية لأعضائهما ضمن شبكة غرفة التجارة الدولية.

وأشاد مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات خلال اجتماعه الذي عقده مؤخراً بالمكانة العالمية العالية التي وصلت إليها غرفة التجارة الدولية-الإمارات، مثمناً الجهود التي بذلتها، والشراكات الاستراتيجية التي فعلتها لمصلحة مجتمع الأعمال في وجه تحديات جائحة كورونا.

وأقر مجلس الإدارة في اجتماعه قرارات وبرامج ومشاركات داخلية وخارجية، وفقاً للخطة السنوية 2021. كما أقر الموازنة التقديرية للعام المقبل.

وأكد حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس الإدارة، أن هذه الإشادة العالمية دافع للتميز والريادة في دعم شركات القطاع الخاص في الدولة.

وأضاف: «تهدف الفعاليات والأنشطة التي أقرت ضمن خطة عمل الغرفة للعام المقبل، إلى تعزيز مشاركة قطاع الأعمال الإماراتي في آلية قرارات غرفة التجارة الدولية، وتحسين استفادة الأعضاء من خلال تقديم توصيات تخدم الاقتصاد الإماراتي في الفعاليات الدولية».

وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «مثلت غرفة التجارة الدولية- الإمارات في هذه الأوقات الاستثنائية حجر الأساس في الجهود العالمية لمواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حيث برز التزامها بتعزيز شبكة غرفة التجارة الدولية من خلال نسج الشراكات وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات المصرفية والتميز الخدماتي ما دعم التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي».

وأشار حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات، إلى أن الغرفة نجحت في التأقلم مع المتغيرات في بيئة الأعمال، والارتقاء بخدماتها الرقمية لتوفير خدمات قيّمة لأعضائها، ومساعدتهم في تخطي تداعيات الجائحة.