برنامج مكافآت «أدنوك» يحتفل بالمشترك المليون

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة أدنوك للتوزيع، بانضمام المشترك رقم مليون إلى برنامج الولاء الخاص بها «مكافآت أدنوك»، حيث ستقدم مليون نقطة مكافآت لعملائها يومياً خلال الأسبوع الجاري.

ويُتيح برنامج مكافآت أدنوك المحدّث للأعضاء جمع نقاط المكافآت، مقابل كل درهم ينفقونه في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك؛ ومن ثم استبدال النقاط بمنتجات وخدمات في محطات الخدمة، أو متاجر التجزئة، أو على تطبيق الهواتف المحمولة لشركة أدنوك للتوزيع. كما يُتيح البرنامج للأعضاء استبدال نقاطهم بعروض وخصومات مقدمة من الشركاء.

إلى ذلك، قال أحمد الشامسي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «مكافأة عملائنا مقابل كل زيارة يقومون بها إلى محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك جزء من التجربة المتكاملة التي نقدمها لهم، فمنذ أن حدّثنا برنامج مكافآت أدنوك هذا العام ليصبح قائماً على نظام جمع النقاط، أصبحنا نسجّل نحو 15 ألف مشترك جديد أسبوعياً، ما رفع معدّل تسجيل الأعضاء بنسبة 30%، حيث وصل عدد المشتركين إلى مليون مشترك هذا الشهر».

وأضاف: «حتى الآن تم استبدال أكثر من 1.6 مليون نقطة مكافآت على مستوى شبكتنا التي تضم أكثر من 400 محطة خدمة في جميع أنحاء الدولة، من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة».