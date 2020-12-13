ارتفاع مبيعات الكمبيوترات المكتبية والدفترية في ظل «كورونا»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

كشفت دراسة تسويقية ارتفاع مبيعات الكمبيوترات الدفترية والمكتبية بمعدلات كبيرة خلال العام الجاري، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مؤسسة «أومديا» للدراسات التسويقية أن معدلات إنتاج الشاشات التي يتم تصنيعها للكمبيوترات الدفترية ارتفعت من 190 مليون وحدة في العام 2019 إلى ما يقدر بـ214 مليون وحدة هذا العام، في زيادة نسبتها 6. 12 بالمئة، ومن المتوقع أن تتواصل معدلات النمو خلال العام المقبل إلى ما يقدر بـ229 مليون شاشة.

وتقول شركة «إنتل» للإلكترونيات إن الاتجاه للعمل والدراسة من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عززت مبيعات الكمبيوترات الدفترية بنسب غير مسبوقة. وأضافت أن مبيعات الكمبيوترات المكتبية حققت هي الأخرى معدلات نمو قوية.

وأفادت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني «بي.سي ورلد» المتخصص في مجال الكمبيوتر، بأن عدد شاشات الكمبيوترات المكتبية المباعة في 2020 بلغ نحو 159 مليون شاشة مقابل 144 مليون شاشة في العام 2019، بزيادة نسبتها 4. 10 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات العام المقبل إلى 173 مليون شاشة، بزيادة نسبتها 9 بالمئة.



