أبوظبي رابع أفضل وجهة فاخرة لقضاء عطلة عيد الميلاد

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنفت مجلة «سي ورلد إمارة أبوظبي» من خلال منتجع قصر السراب الواقع في قلب صحراء ليوا في المرتبة الرابعة بين أفضل 5 وجهات فاخرة في العالم لقضاء عطلة أعياد الميلاد لعام 2020، بعد كل من شاطئ بلايا جراندي في جمهورية الدومينكان ومنتجع ساند بيرل كلير وتربيتش في فلوريدا وتورفيس ريتريت أيسلندا.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه فنادق أبوظبي مستويات إشغال مرتفعة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي بلغت نسبتها 69%، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، التي أظهرت تسجيل القطاع الفندقي في الإمارة أعلى متوسط إشغال على مستوى فنادق الدولة، خلال اليوم الوطني الموافق 2 ديسمبر بنسبة بلغت 82.3%.

مسيرة التعافي

وإلى ذلك، أفاد تقرير صادر أمس عن مؤسسة «أس تي آر» المتخصصة في البحوث والبيانات الفندقية، بأن فنادق دولة الإمارات تواصل مسيرة التعافي من آثار جائحة «كوفيد - 19» بوتيرة متسارعة، بعد أن تجاوز متوسط الإشغال الفندقي منذ استئناف فتح الفنادق في إمارات الدولة المختلفة حاجز الـ50% بفضل الطلب القوي من السوق المحلي، وتزايد الإقبال الدولي في الفترة الأخيرة.

وأشار بيانات المؤسسة إلى أن الأداء خلال الأسبوع الممتد من 30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر الجاري أظهر تحسناً لافتاً في الإشغال في إمارات الدولة المختلفة، خاصة في أبوظبي التي سجلت أعلى متوسط إشغال قدره 69% تلتها عجمان بإشغال نسبته 66.5%، ثم فنادق دبي بنسبة 65.8%، وفنادق الفجيرة بنسبة 62.4% والشارقة بنسبة 53.9% ورأس الخيمة بنسبة 52.5%.

السياحة الداخلية

وتوقع فيليب وولر مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «إس تي آر»، أن تواصل فنادق دولة الإمارات تسجيل زيادة في معدلات الإشغال خلال الموسم الشتوي، لاسيما بعد الإعلان عن إقامة ممر السفر الآمن بين دولة الإمارات وبريطانيا، منوهاً بالدور المحوري للسياحة الداخلية خلال الفترة الماضية والتي ساهمت بشكل رئيسي في دعم القطاع الفندقي، وتعزيز قدرته على التعافي.

وأشار إلى الدوائر والهيئات السياحية في دولة الإمارات خاصة في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى الناقلات الوطنية، وخاصة «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» قد قامت بجهود فائقة لتمهيد الطريق أمام عودة الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات.

السياحة الترفيهية

ولفت إلى أنه وفي حين تظهر علامات الطلب على السياحة الترفيهية في التزايد، فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في سياحة الأعمال والشركات، يليها الطلب على سياحة المؤتمرات والحوافز، كما شهدنا خلال هذا الأسبوع تنظيم معرض جيتكس 2020 في دبي، ومن قبله معرض الشرق الأوسط للمدفوعات سيمليس.

وأفادت بيانات المؤسسة بأن فنادق الدولة حققت خلال يوم الثاني من ديسمبر نسبة إشغال مرتفعة بلغت 73.5% والتي تعد أعلى مستوى يومي منذ 28 فبراير 2020، لافتة إلى تحسن نسبة الإشغال في إمارات الدولة المختلفة خلال اليوم الوطني بشكل ملحوظ، حيث بلغت في فنادق أبوظبي نحو 82.3% وفي دبي 70.3%