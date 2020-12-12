تقرير: الإنفاق الرأسمالي يعزز تعافي قطاع البناء في عُمان

مسقط (العُمانية)

أكد تقرير جديد لشركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، أن الإنفاق الرأسمالي في قطاعي السياحة والتصنيع يعد مفتاحاً لتعافي صناعة البناء والتشييد في سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد محركات طويلة الأجل لتنويع الإيرادات والنمو الاقتصادي للسلطنة.

وقال التقرير: إن الاستثمار في قطاع البنية الأساسية للنقل سيكون أمراً حيوياً أيضاً، حيث يتم التخطيط للمشاريع الرئيسية كما توجد خطط لبناء سكة حديدية للتعدين لنقل البضائع الثقيلة من ثلاثة مواقع في محافظة ظفار إلى موقع مركزي، والذي سيرتبط بعد ذلك بخط سكة حديد منفصل يمتد إلى ميناء الدقم، حيث سيتم تصدير المعادن إلى أسواق أخرى عن طريق البحر.

وقالت ياسمين غوزي الخبيرة لدى جلوبال داتا: إن إنتاج النفط في السلطنة سيظل متوافقاً مع اتفاقية خفض إنتاج أوبك+، وسيتم دعم الاقتصاد من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل خزان في شمال غرب السلطنة، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مصفاة الدقم، التي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل في عام 2023.

ولفت التقرير إلى أن قطاع البناء والتشييد في السلطنة تأثر هذا العام بسبب تداعيات فيروس كوفيدـ 19 وانخفاض أسعار النفط واضطرار الحكومة إلى ترشيد الإنفاق، موضحةً أن هذا الترشيد سيستمر على المدى المتوسط، حيث تهدف خطة الحكومة إلى خفض الدين العام وزيادة احتياطيات الدولة وتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.4%، لتبلغ 720 ألفاً و789 برميلاً مقارنةً بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، تراجع معدل التضخم بنسبة 1.46% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.