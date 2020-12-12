ساعة الحسم لـ «بريكست»

«من المرجح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق»

أرسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية

عندما تتطاير الاتهامات المتبادلة بين المفاوضين هنا وهناك، هذا يعني أن هؤلاء ينسجون «معزوفة» إلقاء اللوم على بعضهم البعض في فشل المفاوضات. وهذا بالضبط ما يجري على الأرض في الساعات الأخيرة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». الأوروبيون يتهمون البريطانيين بعدم المسؤولية، وهؤلاء يقذفون الأوروبيين بصفة التعنت، في حين أن الوقت المتبقي لا يخدم الطرفين ولا المسألة برمتها. وهذا الوقت انتقل منذ فترة من مرحلة الأيام إلى الساعات، بعد أن استنزف السنوات والأشهر. لندن تفضل خروجاً بلا اتفاق، على اتفاق سيء أو دون المستوى، وبروكسل ترغب باتفاق مُحكم، لا يمنح بريطانيا الحرية الكاملة، إذا ما قبلت بصفقة تسمح لها التمتع بمزايا السوق الأوروبية الشاملة.

لم تنفع ثلاث قمم عُقدت في غضون أيام لبحث القضايا الخلافية المحورية الثلاث، وهي مساواة القواعد والقوانين، المرتبطة بمعايير البيئة والدعم الحكومي وقوانين العمل، وآلية الحوكمة في حال انتهاك بنود الاتفاق، وحقوق الصيد التي عكرت أجواء المفاوضات منذ بدايتها. ناهيك عن المشكلة الحاضرة دائماً، والتي تتعلق بوضعية أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين. لا أحد يريد أن يتحمل اللوم في انفصال شريك محوري عن الاتحاد الأوروبي. فعلى الساحة البريطانية هناك تيار نافذ في الحكومة يريد الخروج نهاية العام الجاري بأي ثمن، حتى بلا اتفاق تجاري ينظم العلاقة، ويقلل من الآثار السلبية الناجمة عن «بريكست». وفي الميدان الأوروبي، هناك إجماع على أنه يجب ألا يتم مكافأة بريطانيا باتفاق تنعم فيه، وهي خارج نطاق الاتحاد.

ولأن الطرفين لا يريدان دخول التاريخ كـ «مخربين» لاتفاق كان (رغم صعوبته) ممكناً، فإن «جهودهما» مستمرة، إلا أنها صارت استعراضية أكثر منها واقعية، أو مثل مغني «الإيماء» الذي يحرك شفتيه بصورة متطابقة مع كلمات الأغنية، بينما الصوت آت من شخص آخر. وأياً كان الطرف المعطل للمفاوضات، فالساعات المقبلة ليست حاسمة فحسب، بل تاريخية، لأنها قد تُظهر كيف يمكن أن يتحول شركاء المصير إلى متنافسين شرسين، أو قد تأتي باتفاق يحفظ الجزء الأكبر من هذه الشراكة التي صنعها التاريخ ومعه الجغرافيا. دون أن ننسى، أن خسائر الطرفين لن تكون بسيطة عبر «بريكست» بلا اتفاق، ولا سيما الجانب البريطاني، الذي يعترف بأن اقتصاده سيتعرض لانكماش يضاف إلى الانكماش الحالي الناجم عن تفشي وباء «كورونا» المستجد، مع «ضمان» انضمام أكثر من 400 ألف شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة، الذين سيفقدون وظائفهم المرتبطة بأوروبا على الفور. لا تزال هناك مساحة لهذا الاتفاق التاريخي، وإن كانت قصيرة، إلا أن المؤشرات تدل على أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال أقل من احتمال الخروج بدونه. خصوصاً أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وضع استكمال «بريكست» بأي ثمن في مقدمة شعاراته الانتخابية.

* محمد كركوتي

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