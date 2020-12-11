مدير عام العمليات في «داماك» لـ «الاتحاد»: «التحول الرقمي» يرسم طريق التعافي للقطاع العقاري

يوسف العربي (دبي)

حقق القطاع العقاري طفرة حقيقية في مجالات «التحول الرقمي» وتوظيف التقنيات الناشئة في مجالات التطوير والمبيعات خلال العام 2020، بحسب علي سجواني، مدير عام العمليات في «داماك». وقال سجواني في حوار مع «الاتحاد» إن تبني هذا النهج الابتكاري خفف من تداعيات الجائحة وعزز منعة الشركات في مواجهة الأزمات، مؤكداً أن الابتكارات التكنولوجية ترسم طريق تعافي القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة حيث تضمن الشركة استمرارية الأعمال، و ترفع كفاءة استخدام البيانات في مجالات التطوير وتحسين المبيعات.

وأشار إلى أن تقبل الشركاء والموردين والمشترين المحتملين للانخراط في المنظومة الرقمية شهد تسارعاً غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الذين يرحبون بعقد الاجتماعات ومفاوضات التوريد والبيع والشراء في شركة داماك من 5% خلال العام 2019 إلى 85% خلال 2020.

تداعيات عالمية

وقال سجواني، إن الأزمات تستحدث الفرص، فالوباء أثر على الاقتصاد الكوني بمجمله، وبالتالي تأثرت الشركات والمؤسسات في مختلف الصناعات بشكل كبير، مما استدعى الابتكار والإبداع لتحويل التحديات إلى فرص لإدارة الأزمة، ومنها إدارة الأعمال في قطاع المنشآت، فبعض القطاعات يمكن أن تنتقل بسهولة إلى العمل عن بعد، بعكس القطاع العقاري الذي يعتمد على طبيعة العمل الشخصية، نظراً لحاجة العملاء إلى رؤية المساحة على أرض الواقع، والتفاعل مع الوكلاء قبل إبرام الصفقات، وللتغلب على هذا سعت الشركة إلى توظيف الأدوات المتاحة لنا لإيجاد طريقة عمل متكاملة وآمنة تحافظ على تواصل الموظفين والعملاء.

العمل عن بُعد

وأوضح سجواني، أنه مع انتشار الوباء كان على «داماك» إعداد فريق مكون من 300 موظف وتجهيزه لتطبيق منظومة العمل عن بُعد في غضون أيام، من خلال إتاحة الوصول إلى جميع التطبيقات الداخلية واستخدامها بسهولة وأمان مع الأنظمة والأدوات اللازمة، حيث بدأت الشركة هذه العملية في وقت مبكر من فبراير المنصرم، وحشدت 1500 مستخدم للعمل عن بُعد، ولأن الأمان يستحوذ على جانب مهم قمنا بدمج حل الدخول الموحد (SSO) لإتاحة الوصول إلى البيانات المهمة بشكل آمن، إلى جانب قيام الشركة بدمج تسهيلات الاتصال عبر الإنترنت لعملائنا لتمكينهم من تحديد المواعيد ومشاهدة الممتلكات، وإكمال المعاملات من خلال الموقع الرسمي الخاص بنا على شبكة الإنترنت.

الاستعداد والابتكار

ولفت إلى أن مفاتيح التعامل مع الأزمة تتمثل في الاستعداد والابتكار، فالاستعداد يتيح تطوير وتنفيذ الأفكار الجيدة، كما يوفر للشركات فرصة التحقق من صحة رؤيتها الاستراتيجية، وتصميم إجراءات العمل لاستيعاب المتغيرات غير المتوقعة مثل تلك التي نواجهها حاليًا، وللبقاء على المسار الصحيح، ومن خلال التجربة يمكن القول إن الأساليب المعتمدة على البيانات هي الأكثر نجاحًا، وأعتقد أن للذكاء الاصطناعي والأتمتة دوراً كبيراً في هذا الأمر.

حجز المساحات

ولفت إلى أنه بالنسبة لوكلاء الشركة تم إنشاء تطبيق جديد يتيح لهم حجز مساحات للمشاهدة، وجدولة الحجوزات، وإعداد خطط الدفع، فضلاً عن الوصول الكامل إلى بيانات العميل، مما مكنهم من الحفاظ على إنتاجيتهم أثناء التنقل، كما قامت الشركة بتطوير أداة تصوير ثلاثية الأبعاد على موقعها، لمساعدة العملاء على تخصيص وحداتهم، وتصور كيف سيبدو منزلهم المستقبلي قبل شراء العقار، ثم يتم تحليل البيانات الواردة من هذه الأداة لمساعدة الشركة على فهم احتياجات العملاء ومتطلباتهم.

تحول مستمر

وأكد أن رحلة التحول الرقمي ستستمر في داماك، وستعمل على توسيع نطاق استخدامها لمجالات التعلم الآلي، للمساعدة في العثور على المعلومات التي نحتاجها على الفور، مع التركيز على جودة البيانات، فضلاً عن إمكانية الوصول إليها. وأشار إلى أن «كوفيد 19» غيّر أساليب العمل، ومنحنا فرصة لتطوير أدائنا في العمل، حيث إن 85% منهم ينجزون أعمالهم واهتماماتهم وهم في أي مكان بما في ذلك الذين على متن الطائرة، حيث غيّر الوباء الأدوات التي نعمل بها، وغير أيضاً طريقة تفكير الناس ووفر الزخم للموظفين لتجربة طرق جديدة ومبتكرة للعمل.

التركيز على البناء والتسليم

أكد علي سجواني، مدير عام العمليات في «داماك»، أن الشركة تركز في الوقت الراهن على تحقيق تقدم ملموس في عمليات التسليم ومواصلة الإنجاز والبناء في المشاريع القائمة.

وأشار سجواني إلى أن الشركة استكملت تسليم نحو 1.870 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى خلال العام 2020.

وتضم مشاريع «داماك» قيد التطوير حاليًا مجموعة من المشاريع أهمها «داماك ريزيدنزي»، و«بيلافيستا» في «داماك هيلز»، و«أكويا في دبي لاند».