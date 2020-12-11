«منتدى كهرباء دبي» يناقش ممارسات إدارة الأزمات

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى عالمياً للتميز عبر منصة افتراضية تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد- 19 وما بعدها والدروس المستفادة»، في ثلاثة محاور رئيسة: دور الرشاقة المؤسسية، واستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في الأوقات غير المعتادة والواقع الجديد؛ وكفاءة المياه وإدارة شبكات المياه – أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه.

خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تنظيم «منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميّز» افتراضياً يأتي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة والتعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.