دبي (الاتحاد)
وقعت شركة «ديجيتال إكس»، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»- الذراع الرقمي للهيئة والمنبثقة من مبادرة «دبي 10X»، مذكرة تفاهم مع شركة «دِل تكنولوجيز» للتعاون في مجال التحول الرقمي.
وقع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» – القطاع الرقمي؛ ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دِل تكنولوجيز»، في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا.
وقال المهندس بن حيدر: «نتعاون مع كبريات الشركات العالمية لتطوير المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة، بما يحقق مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير خدمات حكومة دبي».