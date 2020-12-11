«ديجيتال إكس» توقع مذكرة تفاهم مع «دِل تكنولوجيز»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «ديجيتال إكس»، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»- الذراع الرقمي للهيئة والمنبثقة من مبادرة «دبي 10X»‬، ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬شركة «‬دِل ‬تكنولوجيز» ‬للتعاون ‬في ‬مجال ‬التحول ‬الرقمي.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» – القطاع الرقمي؛ ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دِل تكنولوجيز»، في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا.

وقال المهندس بن حيدر: «نتعاون مع كبريات الشركات العالمية لتطوير المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة، بما يحقق مبادرة «دبي 10X» ‬التي ‬أطلقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬رعاه ‬الله، ‬الرامية ‬إلى ‬تطوير ‬خدمات ‬حكومة ‬دبي»‬.