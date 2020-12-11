اختتام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) افتراضياً على مدى خمسة أيام، باستضافة ثلاثة قادة شباب ومنظمين ونشطاء وصانعي تغيير، وذلك ضمن جلسة نظمت في اليوم الأخير من فعاليات المهرجان بعنوان «ابدأ رحلتك كصانع تغيير».

وشارك في الجلسة التي أدارها إريك دوسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة (Peace First)، كل من أماندا حيدر مؤسس «Let›s Talk Peace»، وتهميد إسلام عضو برنامج «Peace First» بالمملكة المتحدة وأوروبا، ويسرا مشمش، زميلة مقيمة في مؤسسة «Peace First» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقشت الجلسة دور الشباب في بناء عالم أفضل، حيث تحدثت أماندا حيدر عن مدونتها الصوتية (بودكاست) «Let›s Talk Peace» واصفة إياها بـ«مبادرة سلم إعلامية» تسعى لتسليط الضوء على قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين الفئات في الفرص المختلفة، مؤكدة أن السلم الحقيقي يبدأ من تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت حيدر: «ومن خلال تجربتي في مقابلة 13 شخصاً لمناقشة القضايا الاجتماعية في المجتمع، تعلمت أن مشاركة القصص والحوار تساعدنا على التعاطف مع الآخرين».