وزيران: التوصل لاتفاق ما بعد بريكست «ما يزال ممكنا»

عبر وزيرا خارجية ألمانيا وإيرلندا، اليوم الجمعة، عن اعتقادهما أن التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب انسحاب الأخيرة من التكتل (بريكست) «ما يزال ممكنا».

يأتي هذا التصريح المتفائل رغم تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن خطر الخروج بدون اتفاق «مرجح جداًَ».

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل اجتماع مع نظيره الإيرلندي سايمون كوفيني في برلين «نعتقد أن التوصل لاتفاق أمر صعب لكن لا يزال ممكناً».

وأضاف ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد حتى نهاية ديسمبر الحالي، «سنواصل التفاوض... إلى أن تظهر بارقة أمل».

وأضاف كوفيني أنه يعتقد «أن من الممكن التوصل لاتفاق حول العلاقة المستقبلية واتفاق تجارة».

والتقى جونسون، الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين في بروسكل لبحث المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، إن فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست تتلاشى على ما يبدو، مع اقتراب مهلة لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات.

وأضاف جونسون أنه لم يلمس «عرضاً كبيراً، تعديلاً كبيراً» من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد وقواعد التنافس العادل، ما يجعل عدم التوصل لاتفاق «مرجح جداً» ما يحتم على بريطانيا إجراء تعاملاتها المستقبلية مع البضائع القادمة من دول الاتحاد بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية.