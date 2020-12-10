انطلاق موسم أبوظبي للتسوق بمشاركة 3500 متجراً

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن خططها لإطلاق حملتها الشتوية موسم أبوظبي للتسوق، والتي ستشهد إقبالاً من المتسوقين في كافة أرجاء العاصمة، اعتباراً من 10 ديسمبر 2020 ولغاية 14 فبراير 2021.

وستثري الحملة فعاليات عروض أبوظبي التي تجسد ثمرة شراكات استراتيجية بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، إذ ستضم تخفيضات احتفالية وعروضاً استثنائية وتشكيلات جديدة طوال موسم الشتاء، فضلاً عن تجارب تسوق حصرية في أبوظبي عبر آلافٍ من المتاجر المختصة بالموضة والجمال وأسلوب الحياة، وستصل تخفيضات المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة إلى 80 %.

وسيكشف الموسم المرتقب عن شجرة أمنيات احتفالية مجهزة بأحدث التقنيات في ياس مول من 10 حتى 31 ديسمبر.

وتشهد حملة موسم أبوظبي للتسوق، التي تتضمن مشاركة أكثر من 3500 متجر للبيع بالتجزئة في أكثر من 20 مركزاً تجارياً، إطلاق برنامج العضوية الجديد «عروض أبوظبي ون»، والذي تم تصميمه لمنح المتسوقين في أبوظبي وخارجها فرصة الوصول إلى منتجات وتجارب وعروض وفعاليات وجوائز متوافرة حصرياً في العاصمة الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يشكل برنامج العضوية الأول من نوعه «عروض أبوظبي ون» نقلةً نوعيةً ومبتكرةً في قطاع تجارة التجزئة، حيث سيعزز عمليات الشراء وإقبال المتسوقين على المراكز التجارية في أبوظبي».