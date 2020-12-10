«الاتحاد للطيران» تحصل على تصنيف 5 نجوم من «أبيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً على تصنيف خمس نجوم من قبل رابطة تجارب المسافرين الجويين (أبيكس)، خلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز أبيكس في 9 ديسمبر، في إطار المعرض الافتراضي «تجربة السفر المستقبلية أبيكس».

وتم استحداث تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران بالاستناد إلى آراء وترشيحات المسافرين، والتي تم جمعها بطريقة حيادية من خلال شراكة أبيكس مع شركة تريب إت TripIt من كونكور، وهي أعلى تطبيقات السفر تصنيفاً في العالم. وقد شارك مسافرون في تقييم أكثر من مليون رحلة لحوالي 600 ناقلة جوية حول العالم. وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران: «تشعر عائلة الاتحاد للطيران بالفخر لتلقي تصنيف خمس نجوم في تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران لعام 2021».