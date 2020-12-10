برنت فوق 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس

نيويورك (رويترز)



ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة أمس، ليتجاوز برنت 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، تغذيه الآمال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من كوفيد- 19.

وبحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 2.05 دولار، بما يعادل 4.2 % إلى 50.91 دولار للبرميل، مواصلاً المكاسب لليوم الثالث.

كما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.03 دولار أو 4.5 بالمئة مسجلاً 47.55 دولار.

وارتفعت الأسعار حتى بعد أن أظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأميركية زيادة ضخمة في مخزون الخام بلغت 15.2 مليون برميل، فيما توقع محللون تراجعاً للمخزون قدره 1.4 مليون برميل.