«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق مساق التبصر السلوكي عبر «ابتكر»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ضمن مشاركته في معرض «جيتكس 2020»، المساق الإلكتروني للتبصر السلوكي عبر منصة «ابتكر»، لنشر التجارب الناجحة في الابتكار الحكومي، والاستفادة منها في تعزيز الجاهزية للمستقبل.

وأكدت هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، إن إطلاق المساق الإلكتروني للتبصر السلوكي على منصة «ابتكر»، إضافة إلى جهود المركز في تعزيز ثقافة الابتكار وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في دعم الأفراد والمسؤولين في اتخاذ أفضل القرارات وتحسين مستوى الأداء والخدمات الحكومية.

وشملت مشاركة محمد بن راشد للابتكار الحكومي في «جيتكس 2020»، عرض مشاريع مبتكرة لخريجي الدفعة الخامسة من برنامج دبلوم الابتكار الحكومي الذي تم تنظيمه، بالتعاون مع جامعة كامبريدج، التي شملت 7 ابتكارات ركزت على قياس نضج قدرات الابتكار، ورفع مهارات طلبة الجامعات، وتوفير الجودة العالية للعقارات، والرعاية الصحية الذكية.