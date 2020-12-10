سعيد الطاير يبحث توظيف التقنيات في قطاعي الطاقة والمياه

دبي (الاتحاد)

خلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأربعين لأسبوع جيتكس للتقنية، التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمسؤولين محلين وعالميين مشاركين لمناقشة استخدامات التقنيات الحديثة في قطاعي الطاقة والمياه.

والتقى معاليه حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، حيث ناقشا تطوير الخدمات الذكية.

وبحث الطاير، مع سيد حشيش، المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والشركة العالمية، لتطوير حلول تعتمد على الحوسبة الكمية في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك.

كما التقى معاليه تشارلز يانج، رئيس «هواوي» الشرق الأوسط، وبحث إطلاق منصة الحوسبة السحابية «كلاود ستاك» للمرة الأولى في دولة الإمارات‏‭.

والتقى الطاير كذلك فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) حيث ناقشا خدمات الجيل الخامس.