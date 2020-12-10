راشد بن حميد: الإمارات ماضية على درب التعافي الشامل

دبي (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الإمارة، أن دولة الإمارات ماضية نحو درب التعافي الشامل. وقال: «ما نراه في المعرض الواقعي الأضخم في العام 2020 مدعاة للفخر فجميع الدوائر والجهات والمؤسسات كثفت جهودها، ووحدت أهدافها وبلورت المبادرات النوعية والتطبيقات الذكية للانطلاق بفعالية نحو دفع عجلة التنمية المستدامة في شتى مجالات الحياة».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد في تصريح له خلال زيارته «معرض جيتكس 2020»: «القيادة الحكيمة ارتأت تنظيم هذا الملتقى النخبوي المهم ليكون خير ختام لعامنا، فاليوم نرى عقولا راجحة التقت من كل حدب وصوب في موطن الريادة والازدهار»، لافتاً إلى أن المؤسسات والشركات المختصة اجتمعت للبحث عن الأفضل على طريق التقدم نحو الغد المشرق. واطلع خلال الزيارة على التطبيقات الذكية التي أطلقتها مجموعة اتصالات، والتي ركزت على تقنيات شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء التي ستؤدي إلى تحولات جذرية في مجالات الحياة كافة، مشيداً بنجاح اتصالات بالوصول إلى أعلى سرعة في العالم بشبكة الجيل الخامس بواقع 9.1 جيجابت في الثانية.

وقال: «المبادرات الخلاقة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات العمل وقطاعات الحياة مرفأ الأمان للأجيال القادمة وبوصلة المستقبل».