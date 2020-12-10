«دو» تبرم شراكة مع «الأوقاف وشؤون القصّر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن اختيارها من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، كمزود للخدمات السحابية التي تحتاجها المؤسسة في رحلتها نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي. وتأتي هذه الشراكة، التي أبرمت خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي اختتم فعالياته أمس، بعد قرار المؤسسة نقل كامل بياناتها وتطبيقاتها إلى منصة «دبي بالس» باعتبارها بيئة آمنة ومتطورة لبنيتها التحتية.

إلى ذلك، قال‎ ‬فريد ‬فريدوني، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لقطاع ‬الأعمال ‬الجديدة ‬والابتكار ‬في ‬«دو»: «الاتفاقية ‬مع ‬مؤسسة ‬الأوقاف ‬وشؤون ‬القصّر تهدف ‬إلى ‬تمكينها ‬من ‬تعزيز ‬تحولها ‬الرقمي، ‬والاستفادة ‬من ‬التقنيات، ‬والحلول ‬المتطورة ‬التي ‬توفرها ال‬منصة».

من جهته، قال خالد آل ثاني نائب الأمين العام بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «الشراكة من أهم المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، وخصوصاً في ظل الواقع الجديد، حيث باتت استمرارية الأعمال وتعزيز أمن البيانات ركيزتين أساسيتين لمواصلة النجاح المستدام».