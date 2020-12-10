«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تتيح خدماتها عبر «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهودها لتوفير الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تطوير آلية تقديم طلبات الدعم الاجتماعي تهدف إلى تسهيل خدمة الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين في الإمارة، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في «جيتكس للتقنية 2020» ضمن جناح حكومة أبوظبي.

وستتيح الهيئة عبر منظومة «تم» التقدم بطلب للحصول على الدعم الاجتماعي بسهولة للمستخدمين، حيث قامت بأتمتة عمليات تقديم الطلبات، ما يساهم في تحسين خطوات تقديمها، مع عدم الحاجة إلى إرفاق أي مستندات، باستثناء حالات خاصة، إذ سيقوم النظام بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات آلياً بسرعة ودقة، ما يساهم في منح المتقدم الموافقة المبدئية الفورية وتقليل المدة الزمنية لدراسة الطلب بنسبة 50 %.

إلى ذلك، قال عبد الله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: «تسعى الهيئة إلى المشاركة في الانتقال نحو المستقبل الرقمي في إمارة أبوظبي عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبني أحدث الأنظمة، بما يعود بالنفع على المستفيدين، ويساهم في الارتقاء بمستوى الحياة الكريمة للأسر المواطنة وتعزيز تماسكها».

وأضاف: «قامت الهيئة بالربط الإلكتروني مع 21 جهة حكومية لتبادل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، وانطلاقاً من ذلك أصبحت الهيئة جزءاً من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» من خلال إتاحة خدماتها عبر المنصة».